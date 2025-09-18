نائب أمير الشرقية يرأس الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء

رأس نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة الهيئة، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحضور محافظ الأحساء عضو مجلس إدارة الهيئة الأمير سعود بن طلال بن بدر، وأعضاء المجلس.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن ما تشهده محافظة الأحساء من مشروعات تطويرية يعكس الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة، لتنمية المحافظات وتعزيز مقوماتها، مبينًا أن الهيئة تسعى من خلال خططها ومبادراتها إلى الارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على هوية الأحساء العمرانية، وتوظيف مقوماتها الاقتصادية والتراثية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

التكامل بين الجهات

وأشار إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع ويسرّع وتيرة الإنجاز، مؤكداً ضرورة أن تواكب مخرجات الهيئة تطلعات أبناء الأحساء وتلبي احتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة كمحور تنموي واقتصادي وسياحي بارز على مستوى المملكة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الهيئة التنفيذية، ومتابعة مستجدات مشروع المخطط المحلي، إلى جانب الاطلاع على آخر أعمال «استديو الأحساء التصميمي لعمارة واحة الأحساء»، إضافةً إلى أبرز أنشطة إدارات الهيئة، وذلك في إطار متابعة سير المشاريع وتعزيز كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة.