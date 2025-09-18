«عسير»: القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجراماً من نبات القات
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
الدفاع الخليجي المشترك: تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارتية
الدفاع الخليجي المشترك: تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارتية
عسير: «حرس الحدود» تحبط تهريب 32 كيلوجراماً من الحشيش
عسير: «حرس الحدود» تحبط تهريب 32 كيلوجراماً من الحشيش