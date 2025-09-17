«توكلنا» يُطلق واجهة جديدة تتمتع بانسيابية عالية في العرض

أطلق التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» واجهته الجديدة للمستخدمين، في خطوة نوعية تستهدف تحسين تجربة أكثر من 34 مليون مستخدم وتعزيز استفادتهم من الخدمات الرقمية اليومية، عبر تصميم مبتكر للتطبيق يلتقي مع أحدث الميزات التقنية ويخلق تجربة استثنائية للمستخدم، بما يواكب تطور جهود التحول الرقمي بالمملكة، ويضمن الارتقاء بها إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتتميز الواجهة الجديدة لتطبيق توكلنا بتصميم فني جاذب يجمع التقنية والألوان وسلاسة التصفح، إذ أعيدت هيكلة القوائم والتصنيفات، وقُلل عدد الخطوات للوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل، بما يحفظ الوقت والجهد، ويسهم في رفع كفاءة الاستخدام وضمان سرعة الوصول إلى الاحتياجات اليومية التي يقدمها التطبيق، ولا سيما مع تنامي استخدامه رفيقا يوميّا للمواطن والمقيم والزائر والسائح داخل المملكة.

وشملت التحديثات حزمة من التحسينات التطويرية، منها إضافة تصنيفات متعددة لتسهيل الوصول لخدمات الجهات، مع إتاحة مواقيت الصلاة في جميع دول العالم، إضافة إلى توفير العديد من الخصائص الذكية مثل إمكانية نسخ الأرقام، والاستماع وترجمة الرسالة بأي لغة مع إمكانية ترجمتها إلى سبع لغات حيّة، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وموثوقية، ويعزز مستوى التفاعل مع أكثر من 1000 خدمة من الخدمات المتاحة عبر التطبيق.

ودعا التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» جميع المستفيدين إلى تحديث نسخة التطبيق عبر متاجر الأجهزة الذكية على (Google Play) و(App Store) و(App Gallery) للاستفادة من المزايا والتحسينات والخصائص التفاعلية الجديدة؛ تعزيزا لتجربتهم وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية، وبوصفه منصة موحّدة وآمنة وشاملة للخدمات الرقمية في المملكة، أسهمت في تحسين جودة الحياة عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في مختلف المجالات التنموية والحيوية.