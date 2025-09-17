أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وطالب المجلس في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، الجامعة برفع الكفاءة الداخلية لبرامجها الأكاديمية، وضمان جودة مخرجات تلك البرامج، ودعم بنيتها التقنية الحديثة، والتوعية بالممارسات المتعلقة بها، و تطوير برنامج تبادل الطلبة الدوليين، ليشمل طلبة التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل.وناقش المجلس، التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وطالب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي، بنك التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامجه تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي، وأكد عضو المجلس خالد السيف، أهمية توسع بنك التنمية الاجتماعية في مبادراته لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج تمويلية وخدمات استشارية متخصصة بما يضمن دمجهم الفعال في سوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية.وناقش المجلس، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وأكد عضو المجلس الدكتور هاني أبو رأس، أهمية تعزيز ودمج مخرجات الدراسات القطاعية التي تعدها الوزارة في برامج وآليات عمل الجهات التنفيذية، وإعداد إطار وطني لرصد وقياس انعكاسها وأثر المبادرات والبرامج الحكومية على التنمية المكانية.وطالبت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر التقارير الدورية حول الميز التنافسية المناطقية والتحديات للتنمية.وناقش المجلس، التقرير السنوي لجامعة الطائف، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، جامعة الطائف بدراسة إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية، مستفيدة من الميز النسبية لمحافظة الطائف في مجالات الزراعة. ولاحظت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي، التقدم الملحوظ للجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، مشيرةً إلى أهمية بنائها لشراكات إستراتيجية مع القطاعات الاقتصادية والتنموية المحلية لتعظيم هذا الأثر المعرفي والبحثي.النجار لبنك التنمية: خصصوا مبادرات لحل المشكلات عبر فروع رقميةدعا عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار، بنك التنمية لتقديم مبادرات منها «مبادرة تمويل الابتكار المحلي للمشكلات المجتمعية» أو «مبادرة الحلول المحلية المصغرة» من خلال إنشاء برنامج تمويلي وتنموي عبر بنك التنمية الاجتماعية يستهدف الأفراد أو الفرق المحلية القادرة على تصميم حلول ابتكارية مصغرة لمشكلات مجتمعية محلية واقعية ذات أثر على مجتمعهم المحلي، كون بعض المشكلات المجتمعية الصغيرة لا تجد تمويلاً لأنها لا تعد مشاريع تجارية تقليدية، ما يعزز حس الابتكار الاجتماعي المحلي وخلق فرص عمل قائمة على الحلول لا فقط على الاستهلاك، مؤمّلاً تبني بنك التنمية الإجتماعية آليات تمويلية مرنة تتماشى مع تنوع احتياجات المشاريع الاجتماعية، و فتح المجال أمام الأدوات التمويلية المبتكرة (التمويل الجماعي، التمويل القائم على الأداء)، والتي تسهم في تقليل مخاطر التمويل وتزيد من فاعلية المشاريع.ودعا في حديثه لـ«عكاظ»، بنك التنمية الاجتماعية إلى المبادرة عاجلاً لإعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات والاستعاضة عنها بفروع رقمية أو شبه رقمية تقدم من خلالها الخدمات إلى المستفيدين بكل سهولة ويسر واستدامة.عريشي لوزارة الاقتصاد والتخطيط: عززوا تحديث إستراتيجية القطاع غير الربحيطالبت عضو المجلس، الدكتورة عائشة عريشي، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للعمل على تحديث إستراتيجية القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز دوره في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامة.وأكدت، في مداخلتها أهمية توفير مؤشرات اقتصادية وخطط تنموية تسهم في إيجاد التوازن وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على مستوى المناطق بما يتناسب مع الميز النسبية، كون التركيز الحالي للمشاريع الاقتصادية على مدن الحزام الأوسط من المملكة وهي الدمام - الرياض - جدة، ما تسبب في إشكالية ضغط وازدحام.وطالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن تواصل نهج الشفافية في تقييم المخاطر الاقتصادية المحتملة، والتوقعات المستقبلية المبنية على التقييم ونشرها دورياً عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الاتصال المتاحة.