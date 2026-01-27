بترومين نيسان تحتفي بعقد من التميز في الشراكة بالمملكة العربية السعودية

احتفلت بترومين نيسان بمرور عشر سنوات على شراكتها مع نيسان، وتعيينها وكيلاً رسميًا لعلامة نيسان في المملكة العربية السعودية، إذ يجسّد هذا الإنجاز شراكة قامت على الثقة، والأداء المستدام، ورؤية طويلة المدى، وأسهمت بدور فاعل في تطوير قطاع السيارات في المملكة.

كما سلط الحدث الضوء على ثقة بترومين المتواصلة بالسوق السعودي، والتي تجلّت من خلال حضور قيادات نيسان على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. كما أُعيد التأكيد على مكانة المملكة كأحد أهم أسواق النمو لنيسان في المنطقة، بما يتماشى مع توجه الشركة العالمي في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتنقل الذكي.



وشهدت المناسبة حضور عدد من كبار القادة في قطاعي الأعمال والصناعة، وفي مقدمتهم معالي الشيخ عمرو الدباغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ، في دلالة على أهمية هذه الشراكة وأثرها الأوسع على المشهدين الاقتصادي وقطاع السيارات في المملكة.

وضمن أدائها خلال العام الماضي، حصلت بترومين نيسان على جائزتي تميز من نيسان العالمية تقديرًا لقوتها التشغيلية وأدائها الشامل، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز شركاء نيسان على مستوى العالم.



وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال بادي ماغي المدير التنفيذي لشركة بترومين نيسان:

«خلال السنوات العشر الماضية، انصب تركيزنا على بناء نموذج أعمال يضع العميل في صميم أولوياته، مع الالتزام الكامل بمعايير نيسان العالمية. ومن خلال التوسع في شبكتنا، وتعزيز قدراتنا الخدمية، والاستثمار في كوادرنا البشرية، عملنا على خلق قيمة مستدامة للسوق السعودي».

من جانبه، قال أديب تقي الدين المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية:

«تواصل المملكة العربية السعودية كونها سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لنيسان، وقد أسهمت شراكتنا مع بترومين بدور محوري في تعزيز حضورنا في المملكة، ودعم النمو، ورفع مستويات رضا العملاء، والمضي قدمًا في رؤيتنا طويلة المدى لمستقبل التنقل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وعلى مدار العقد الماضي، وسّعت بترومين نيسان نطاق عملياتها بشكل كبير في مختلف مناطق المملكة، حيث تدير اليوم 18 صالة عرض و16 مركز خدمة في 11 مدينة، ما أسهم في تحسين سهولة الوصول إلى خدماتها وتقديم تجربة أكثر سلاسة للعملاء على مستوى المملكة.



وبدوره، قال تيرنس بيرن الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للسيارات (NMC):

«إن بلوغ هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكة القائمة على القيم المشتركة والالتزام طويل الأمد. فقد نجحت بترومين نيسان في بناء منصة قوية في السوق السعودي، وتواصل تحقيق أثر ملموس للعملاء ولمنظومة قطاع السيارات بشكل عام».

وفيما تتطلع بترومين نيسان إلى المرحلة القادمة، أكدت التزامها طويل الأمد بالسوق السعودي، مع استمرار التركيز على الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، وحلول التنقل التي تتمحور حول العميل، باعتبارها ركائز أساسية للفصل القادم من مسيرة الشراكة.

