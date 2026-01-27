كشف رصد أجرته «عكاظ» بلوغ الأرباح السوقية للشركات المدرجة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» خلال تداولاته اليوم (الثلاثاء) نحو 23.15 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة البالغة 267 شركة إلى 9.41 تريليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 0.25%.

تداولات الشركات

ووفقا للرصد فقد ارتفعت أسهم 213 شركة، فيما تراجعت أسهم 43 شركة، وحافظت 11 شركة على مستوياتها دون تغيير حتى الساعة 2 من التداولات.



وارتفعت أسهم 8 شركات وفقا لأسعارها حتى الآن بأكثر من 5% ممثلة في شركات «أنابيب السعودية، الفخارية، الصناعات الكهربائية، شري، شمس، العقارية، رتال، مسار».