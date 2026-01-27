ارتفع نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5.8% مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1% سنويًّا خلال نوفمبر 2025.



وأظهر التقرير نمو مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الشهر الماضي بنسبة 51% سنويًّا، في حين زادت مبيعات السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن بنسبة 36.7%، بينما سجَّلت السيارات الكهربائية الهجين زيادة بنسبة 5.8% سنويَّا.

انخفاض مبيعات



من جهة أخرى، انخفضت مبيعات سيارات البنزين والديزل بنسبة 19.2% و22.4% على الترتيب.



ومن بين الأسواق الرئيسية، ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 9.7%، وفي إيطاليا بنسبة 2.3%، في المقابل سجَّلت المبيعات في فرنسا انخفاضًا بنسبة 5.8%، وإسبانيا بنسبة 2.2%.



وسجَّل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال العام الماضي بنسبة 1.8% سنويًّا إلى نحو 2.88 مليون سيارة وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

السيارات الكهربائية



وأظهرت البيانات، أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات استحوذت على 17.4% من حصة سوق الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بزيادة مقابل 13.6% في العام السابق.



واستحوذت عمليات تسجيل السيارات الهجين الكهربائية على 34.5% من السوق، وكانت الخيار المفضل لدى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.



وانخفضت الحصة السوقية المجمعة لسيارات البنزين والديزل بشكل حاد إلى 35.5% مقابل 54.2% خلال 2024.