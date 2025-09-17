أظهرت بيانات «أداء الصحة» أن 91% من مراجعي أقسام الطوارئ تمّت خدمتهم في أقل من أربع ساعات في 2024، مقارنة بـ85% في عام 2022، نتيجة لتعزيز الطاقة السريرية، ورعاية الفورية.وفي خدمات الأمومة والطفولة، سُجلت زيادة في نسبة الالتزام بالرضاعة الطبيعية بلغت 23%، ما أسهم في تعزيز صحة الأمهات والأطفال، كما تحقق تحسن عددٍ من مؤشرات رعاية وسلامة المواليد بنسب تجاوزت 22 %.وعلى صعيد العمليات، نُفذت أكثر من 11,300 عملية في أسبوع واحد، وهو رقم قياسي يعكس كفاءة التخطيط السريري وسرعة الوصول للخدمة، وانخفض معدل التنويم بالمستشفيات إلى نحو 4 أيام في 2024 مقارنة بـ5.5 أيام في 2017، بنسبة تحسن بلغت 27%، وتراجع متوسط انتظار العمليات من 53 يوماً في 2022 إلى 21 يوماً في 2024، بانخفاض وصلت نسبته إلى 60%، فيما هبط متوسط انتظار العيادات التخصصية من 23 يوماً إلى 16 يوماً خلال الفترة نفسها، بنسبة انخفاض بلغت 30%. وتجسد هذه النتائج تقدماً في عددٍ من مؤشرات «أداء الصحة» -المنصة التي تقيس أداء مقدمي الخدمات الصحية وتتيح التنافس في عدة مسارات معلنة-، جاء هذا التقدم خلال عامي 2023 – 2024، ما انعكس على جودة الخدمات، وسرعة الاستجابة، ورضا المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.