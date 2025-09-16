أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مبادرة تصحيح أوضاع الصقور غير الموثقة وفق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر خدمة إصدار شهادة الملكية في منصة «فطري».ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية لتنظيم أنشطة الحياة الفطرية، وتوثيق ملكية الصقور واقتنائها رسميًا عبر إصدار شهادات الملكية، بما يضمن حفظ حقوق الملاك، ويعزز الممارسات المسؤولة للصقارة، كما تعزز المبادرة جهود حماية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.وبين المركز، أن المبادرة لا تشمل الصقور أو منتجاتها التي تم ضبطها أو استعادتها، إثر مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، أو تلك التي تم تسليمها قبل تاريخ بدء العمل بهذه المبادرة.