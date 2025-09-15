نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، اليوم، حفل تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.





172 خريجاً.. و4 من الجمهورية اليمنية الشقيقة

وفور وصول نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة رحب فيها بنائب وزير الدفاع، وثمَّن تشريفه حفل تخريج طلبة الكلية الذين أكملوا الدراسة والتدريب على أحدث التقنيات العالمية في مجال علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيراً إلى أن من بين الخريجين البالغ عددهم 172 خريجاً 4 خريجين من الجمهورية اليمنية الشقيقة.

ثم ألقى الخريج زياد بن عايض آل سلطان كلمة الخريجين، عبَّر فيها عن تشرفه وزملائه برعاية نائب وزير الدفاع حفل تخريجهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

عقب ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم رددوا نشيد الكلية، تلا ذلك إعلان النتائج، وتكريم نائب وزير الدفاع الخريجين المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من قائد الكلية.

وفي ختام الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم التُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.