ولي العهد يصل الدوحة لترؤس وفد السعودية في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مقر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ويضم وفد المملكة الرسمي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ويضم الوفد المرافق، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن عبدالله، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.