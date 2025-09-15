تتواصل مواقف السعودية الصلبة في مواجهة أي تهديد لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها من بعض القوى في المنطقة التي تحاول زعزعة استقرار دول تعاهدت على الوحدة القوية، والأخوّة الصادقة، والتعاون البناء، لبناء قوة قادرة على الدفاع عن إنسانها وأرضها.وتأتي استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، قمة عربية - إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف قيادات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الثلاثاء الماضي بعد تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرفض التام للمساس بسيادة قطر أو تهديد أمنها واستقرارها بل والقول إن «السعودية تسخّر جميع إمكاناتها للوقوف مع قطر في كل إجراءاتها».وهذا الموقف الثابت الذي يعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي امتداداً لمواقفه العظيمة في مواجهة العربدة الإسرائيلية في المنطقة، والحد من غطرستها في تهديد الأمن القومي العربي، انطلاقا من ثوابت السعودية الراسخة في التصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية التي تنظر شعوبها إلى السعودية باعتبارها خط الدفاع الأول عن قضاياهم وكل ما يحقق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة.ويعوّل اليوم على مخرجات القمة العربية الإسلامية كثيراً للخروج بموقف موحد يسهم في زيادة الضغط على الكيان الصهيوني وتحجيمه وعزلته، وبالتالي إضعاف مواقفه أمام العالم، ودعم جهود السعودية في مسعاها الهادف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.