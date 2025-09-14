عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في الكويت اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات مميزة.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

تبادل المعلومات والخبرات.. والتعاون في مكافحة الجرائم

وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات التي تتعلق بمجالات تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في مكافحة الجرائم المنظمة، وتعزيز منظومة التدريب الأمني وتطوير الكفاءات البشرية، إلى جانب العمل المشترك في استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية، والتنسيق في مجال أمن الحدود لضمان سلامتها وتعزيز الرقابة المشتركة بما يسهم في حماية أمن البلدين واستقرارهما.

وأشاد وزير الداخلية ونظيره الكويتي، بالعمل القائم ضمن لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي، مؤكدين حرصهما على تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد اطلع على عرض تعريفي عن أبرز جهود وزارة الداخلية بدولة الكويت المبذولة في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة، والتطورات التقنية الحديثة المستخدمة في إدارات الوزارة الأمنية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية.