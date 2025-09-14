«عِلم» تكشف أحدث حلولها المالية في «Money 20/20» الشرق الأوسط

أعلنت شركة «عِلم»، رائدة الحلول الرقمية، رعايتها الإستراتيجية لـMoney 20/20 الشرق الأوسط، الذي ينطلق خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (ملهم). ويُعد هذا الحدث منصة عالمية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل القطاع المالي، تحت شعار «حيث يلتقي المال بالأعمال».

ومن خلال جناحها المتكامل في المعرض، تستعرض الشركة منظومتها المالية الرقمية التي توفر بيئة متكاملة لتطوير المنتجات والخدمات المالية. ومن أبرز هذه الحلول خدمة «ضامن» التي تعمل كطرف ثالث موثوق لمعالجة العمليات المالية عبر الحسابات البنكية الافتراضية، بما يضمن حفظ المبالغ المالية المدفوعة حتى إتمام عملية التسليم، مما يعزز الثقة في التعاملات ويمثل قيمة مضافة لمنصات التجارة الإلكترونية والأفراد.

كما تقدم خدمة «يقين» التي تتيح للمؤسسات المالية والهيئات الحكومية والقطاعات المختلفة إمكانية التحقق اللحظي من بيانات الأفراد عبر الربط المباشر مع قواعد البيانات الرسمية، وهو ما يرفع مستوى الدقة ويقلل من المخاطر التشغيلية. وتتكامل هذه الحلول مع منظومة أوسع تضم المعرفات الرقمية، المصرفية المفتوحة، بوابات الدفع، ومنصات الربط عبر الواجهات البرمجية APIs، لتوفر أساساً رقمياً متيناً يمكّن الجهات المالية والتقنية من ابتكار خدمات جديدة وتجارب رقمية أكثر أماناً وموثوقية.

وفي تعليق حول المشاركة، قال المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة «عِلم» ماجد بن سعد العريفي: «هذه الفعالية تمثل فرصة مثالية لعرض كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية المتطورة أن تفتح آفاقاً واسعة للابتكار، وتوفر حلولاً موثوقة تدعم استمرارية الأعمال ونموها، وتمنح المنظومة المالية قدراً أكبر من الكفاءة والمرونة».

وتستعد الشركة خلال أيام المعرض لاستقبال الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال في جناحها، لعرض أحدث ابتكاراتها ومنصاتها الرقمية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات التي تسهم في دفع مسيرة التطوير في القطاع المالي محلياً وإقليمياً.