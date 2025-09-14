استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ونقل وزير الداخلية في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولدولة الكويت حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وأعرب أمير الكويت خلال الاستقبال عن بالغ تقديره لقيادة المملكة، مشيداً بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ودولة الكويت، وما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة والتعاون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضره من الجانب الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من كبار المسؤولين.