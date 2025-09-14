«الأمن البيئي».. يضبط 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص

ضبطت دوريات الفصيل الجبلي بالقوات الخاصة للأمن البيئي، 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبحوزتهم بندقية شوزن وبندقيتان هوائيتان و801 ذخيرة هوائية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وشدّدت القوات على أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته، بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.