حددت وزارة التعليم آلية احتساب نموذج تقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي مدارس التعليم العام وشاغلي التشكيلات المدرسية (المديرون والوكلاء ورواد النشاط والموجهون الطلابيون).وبينت الوزارة أن المقيم يقدر كل عنصر تقييم من خلال سلم التقدير الخماسي من 1 إلى 5 لتقييم درجة قياس لكل عنصر تقييم، ويتم ضرب تقدير عنصر التقييم في الوزن النسبي للحصول على التقدير الموزون لكل عنصر من عناصر التقييم وجمع قيم التقديرات الموزونة لعناصر التقييم للحصول على قيمة إجمالي التقدير الموزون للعناصر، وتحديد إجمالي التقدير العام بعد تقريب إجمالي التقدير الموزون لعناصر التقييم إلى أقرب عدد صحيح، وتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير بعد التقييم وإرسال نسخة من التقييم لشاغل الوظيفة التعليمية، مشيرةً إلى أن عناصر التقييم هي: أداء الواجبات الوظيفية والتفاعل مع المجتمع المدني والتفاعل مع أولياء الأمور والتنويع في إستراتيجيات التدريس وتحسين نتائج المتعلمين وإعداد وتنفيذ خطة التعلم وتوظيف تقنيات ووسائل التعلم المناسبة وتحليل نتائج المتعلمين وتشخيص مستوياتهم وتنوع أساليب التقويم، ومجموع وزن الجدارات وخصص لها 10% من الوزن النسبي لكل عنصر، وتهيئة البيئة التعليمية والإدارة الصفية وخصص لهما 5% من الوزن النسبي ليكون التقدير من 100%.