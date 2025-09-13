رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرباعي لكل من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن النزاع في السودان.

وأشاد البديوي بالمبادئ الواردة في البيان، التي أكدت احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والانتقال إلى عملية سياسية شاملة وشفافة تقود إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

وثمن البديوي الأمين العام الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن النزاع في السودان.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل لهذه الجهود الدولية والعربية، واستعداد المجلس للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص السلام الدائم، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، وضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واستقرارها.