القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 69 كيلوغراماً من نبات القات المخدر
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 69 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلّم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً شمال باكستان
السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً شمال باكستان
ضبط مقيم مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير
ضبط مقيم مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير