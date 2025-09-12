بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء أمس (الخميس)، 19 ربيع الأول 1447هـ، المسابقة الكبرى الثانية لحفظ القرآن الكريم في مملكة تايلند، التي نظمتها بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي في بانكوك، وبمشاركة أكثر من 300 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني.

وأقيم الحفل بحضور وكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، ورئيس المجلس الملكي الخاص في تايلند الجنرال سورايوت شولانون، وشيخ الإسلام أرون بونشوم، وأمين عام المجلس المركزي الإسلامي بتايلند اللواء سورين بالاري، ورئيس لجنة تنظيم المسابقة الدكتور عبدالله نومسوك، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وجمع من الشخصيات السياسية والإسلامية التايلندية.

دعم العمل الإسلامي

وألقى وكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ سليمان الخميس كلمة في الحفل، رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من دعم كريم وعناية متواصلة بخدمة القرآن الكريم وأهله.

وفي ختام الحفل، جرى تسليم الجوائز والدروع التذكارية للفائزين والفائزات، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وسط إشادة واسعة بما تقوم به المملكة من جهود رائدة في دعم العمل الإسلامي، ورعاية حفظة القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز رسالتها العالمية في خدمة الإسلام والمسلمين.