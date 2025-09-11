شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية أمسية استثنائية, بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع النزال الذي يسبق المواجهة التاريخية المرتقبة بين المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز، والأمريكي تيرينس كروفورد، والمقررة مساء السبت المقبل على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

ووسط أجواء تنافسية تابع الجمهور مواجهات الأسبوع التي افتتح ميكي تالون، الأمسية بفوز مستحق على الأمريكي كريستيان روبليس بقرار إجماعي بعد 6 جولات قوية.

تلاه نزال الوزن الثقيل الذي انتهى بتعادل بين الكوبي يواندي تويراك، والأمريكي سكايلر لايسي، في مواجهة متكافئة.

أما المكسيكي برايان ليون سالغادو، فقد واصل سجله المثالي بفوز على الأمريكي ديفونتي ماكدونالد، بقرار إجماعي.

وشهدت المواجهة الرابعة تفوق الكازاخستاني بيك نورماغانبيت الذي حسم نزاله أمام الأمريكي ستيفن سامبتر بالضربة القاضية بعد أداء قوي.





وفي ختام النزالات، خطف الملاكم السعودي عبدالله داركازانلي، الأضواء بانتصار مبكر في الجولة الثانية على الأمريكي كودي كوبوسكي، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي احتفلت بهذا الفوز.

إلى ذلك، أقيمت فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، إذ وقف الجمهور وجهًا لوجه مع الملاكمين في النزال الكبير، بمشهد مليء بالحماس المتصاعد مع اقتراب ليلة السبت التاريخية، وحظيت التدريبات بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، لتؤكد مرة أخرى متميز الحدث وأثره في عالم الملاكمة الحديثة.

ومع ختام اليوم الثاني من أسبوع النزال، يترقب العالم غدًا المؤتمر الصحفي الرسمي الذي سيجمع كانيلو وكروفورد وبقية الملاكمين وجهًا لوجه أمام وسائل الإعلام، في T-Mobile Arena الذي يعد محطة جديدة تزيد من سخونة العد التنازلي قبل القمة المرتقبة على حلبة ملعب أليجيانت.