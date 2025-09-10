أشاد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، بالخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى، مشيرا إلى ما حمله من مضامين سامية تعكس حرص القيادة على ترسيخ مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز رفاهية المواطن.

وأكّد أن الخطاب الملكي أبرز نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل، إذ أشار ولي العهد إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت للمرة الأولى في تاريخ المملكة نسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

وثمّن ما ورد في الخطاب من تأكيد القيادة على استمرار العمل لرفع مستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، معتبرا ذلك امتدادا لنهج الدولة في جعل المواطن محور التنمية وركيزتها الأساسية.

ونوّه بالدور المهم الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية، بما يعزز مكانة المملكة بين الدول المتقدمة تشريعيا.

واختتم بالتأكيد على أن ما تضمنه الخطاب الملكي يشكّل دافعا لمواصلة العمل بروح المسؤولية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار.