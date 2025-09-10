نوّه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة للمجلس.

وبيّن الدكتور عبدالله الربيعة أن الخطاب الملكي جسّد الدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية وثقلها الإستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة، ومناصرتها القضايا العربية والإسلامية.

وأفاد الربيعة أن الخطاب الملكي الكريم جاء ليؤكد متانة الاقتصاد المحلي، ومضي المملكة في تحقيق المزيد من التطوير والتنمية الشاملة المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 الحكيمة، التي تسعى لرخاء المواطن وتوفير العيش الكريم له، ورسم ملامح نهضة اقتصادية مباركة ومستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

واختتم الربيعة بالدعاء بأن يحفظ المولى القدير، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على المملكة وشعبها الطيب دوام الرفعة والتقدم.