أجرى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيّا، اليوم (الأربعاء)، بوزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاتصال، أن القيادة الرشيدة وجهت بتسخير الإمكانات كافة لدعم دولة قطر الشقيقة والوقوف معها في كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددا على تضامن المملكة التام مع دولة قطر.

وأعرب وزير الداخلية عن صادق تعازيه ومواساته لنظيره القطري في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وأن يمنّ سبحانه على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على دولة قطر الشقيقة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية القطري عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على مشاعره الأخوية الصادقة وموقف المملكة الثابت، مؤكدا اعتزاز دولة قطر بما يربطها بالمملكة من علاقات أخوية راسخة.