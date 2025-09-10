النائب العام: الخطاب الملكي يجسد قوة الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية والتطور

أشاد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالمضامين السامية والرؤى الطموحة التي تضمنها الخطاب الملكي الكريم الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وأكد المعجب أن الخطاب عكس ما حققته المملكة من إنجازات وطنية كبرى، وما تسير نحوه بخطى واثقة من تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد، الأمر الذي جعل المملكة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار وبيئة واعدة لتوليد فرص العمل وتعزيز الازدهار.

وأشار المعجب إلى أن ما ورد في الخطاب يعكس حرص القيادة على جعل المواطن محور التنمية، وتعزيز مواقف المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، ودورها الفاعل في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والقضائية بما يكفل حماية الحقوق وترسيخ العدالة والشفافية.

وأوضح أن النيابة العامة تستلهم من هذه التوجهات المباركة دافعاً أكبر لتعزيز دورها في إنفاذ العدالة ورعاية الحقوق، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والنماء.