أكّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى تعكس إستراتيجية المملكة في مختلف المجالات داخلياً وخارجياً.

ونوّه إلى أن الخطاب حمل في طياته معاني عميقة تعكس رؤية القيادة لمستقبل المملكة، وحرصها الدائم على تعزيز مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على متانة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، وما تشهده المملكة من استقرار جعل منها نقطة جذب على كافة الأصعدة.

وبيّن أن الكلمة الملكية أكّدت على الدور المحوري للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المتواصلة في ترسيخ مبادئ السلم والاستقرار، والتعامل بحكمة مع كافة القضايا والأحداث.

وسأل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.