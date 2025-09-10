نائب أمير عسير يطّلع على دور الهيئة العليا للأمن الصناعي ومسؤولياتها

استقبل نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام، بمكتبه بمقر الإمارة، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي الزهراني، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة. وخلال اللقاء، اطّلع على دور الهيئة العليا للأمن الصناعي ومسؤولياتها في تطوير منظومة الأمن والسلامة، وسن التنظيمات والتشريعات ذات الصلة بحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الوطنية، فيما قدم نائب المحافظ المهندس إبراهيم آل أبو عيسى، عرضاً عن الخطط التي تعمل الهيئة على تنفيذها، بما يتماشى مع إستراتيجيتها المؤسسية، ويتكامل مع الخطط الإستراتيجية الوطنية، ورؤية السعودية 2030. ونوّه نائب أمير منطقة عسير، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لمنظومة الأمن الصناعي في المملكة، وما تحظى به من اهتمام بالغ لتعزيز أمن وسلامة البنى التحتية الحيوية، كما أشاد بجهود الهيئة العليا للأمن الصناعي وما تبذله من أعمال نوعية في تعزيز الأمن الصناعي على المستوى الوطني، وتحديداً في مبادراتها المتصلة بأمن القطاع السياحي. وعبّر محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة في المنطقة.