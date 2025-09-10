أكدت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي في حديثها لـ«عكاظ» أن خطاب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يجسد بوضوح المسار التحولي الطموح للسعودية في ظل رؤية 2030، مشيرة إلى أنه حمل إشارات صريحة لما تحقق من منجزات إستراتيجية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت: «الخطاب أبرز وصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنظيمية في استثمار الطاقات البشرية وتمكينها».

وأضافت العتيبي أن ولي العهد شدد في خطابه على الدور المحوري لممكّنات تمكين المرأة عبر التشريعات والبرامج النوعية، بما يفتح فرصاً أوسع للاندماج في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، لافتةً إلى أن الخطاب لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ أشار إلى انخفاض نسبة محدودي الدخل وتحسن جودة الخدمات وارتفاع مؤشرات جودة الحياة، بما يعكس تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن خطاب ولي العهد جاء ليؤصل مبدأ أن الإنجاز الاقتصادي لا ينفصل عن رفاه المواطن والمقيم والزائر، وأن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتعزيز قيم الشمولية والتنوع وتمكين المرأة، تمثل ركائز أساسية لبناء نموذج تنموي سعودي شامل ومستدام.