وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في دمشق اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في محافظات حلب وإدلب وحمص بالجمهورية العربية السورية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز.

وسيجري بموجب الاتفاقية إعادة تأهيل وتأثيث 34 مدرسة حكومية متضررة، وتجهيز 60 فصلاً دراسيّاً بكامل المتطلبات، وبناء 16 دورة مياه، وتركيب 39 من منظومات الطاقة الشمسية لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام في عدد من المدارس، يستفيد منها 26,197) فرداً.

كما وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية؛ لتأهيل آبار العقدة الثامنة في محافظة دمشق، وتهدف الاتفاقية لتأهيل 18 بئراً لتحسين جودة الحياة من خلال توفير المياه الآمنة والنقية للمجتمعات، والحد من انتشار الأمراض الوبائية الناتجة عن شرب المياه الملوثة، يستفيد منها 300 ألف فرد.