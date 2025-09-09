عقدت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس اجتماعها الرابع، بمدينة الكويت، برئاسة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بدولة الكويت المهندسة عبير العوضي، وحضور المسؤولين من الجهات المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز ونمو الأمن السيبراني بدول المجلس، ومواءمة الجهود، ورفع مستوى التعاون بين دول المجلس في المجال. وجرى خلال الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024 - 2028، واعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في مجال الأمن السيبراني، واعتماد آلية حوكمة مشاركة المعلومات الخاصة بمنصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، إضافة إلى إطلاق بودكاست الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، واعتماد محضر الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للأمن السيبراني، ومحاضر اللجان التابعة لها.