«الملكية الفكرية».. تنظم المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الحقوق بشراكات دولية واسعة

انطلقت في الرياض، أعمال «المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الملكية الفكرية»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويُعقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبشراكة إستراتيجية مع المكتب الياباني لبراءات الاختراع، ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وبمشاركة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجمعيات الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية.ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسة عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تُركز على استعراض أحدث التوجهات في عمليات التفتيش والتحقيق، ومكافحة التعدي على الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية، إضافة إلى تعزيز التعاون القضائي والجمركي بين الدول؛ كما يهدف إلى بناء القدرات الفنية للمفتشين والمختصين بالإنفاذ في دول مجلس التعاون والدول العربية.ويعد المؤتمر منصة فريدة لتعزيز ثقة قطاع الأعمال في بيئة الاستثمار في المملكة، وإبراز أهمية تكامل الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الرؤى ومواجهة التحديات المشتركة في مجال الملكية الفكرية.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز منظومة إنفاذ الملكية الفكرية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة، كقائد إقليمي في هذا المجال الحيوي، والتزام المملكة بتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع وحماية الحقوق الفكرية.وأكدت الهيئة، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الجهود لتعزيز تكامل دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، في جميع مسارات الملكية الفكرية، وترسيخ ثقة قطاع الأعمال العالمي في بيئة الملكية الفكرية بالمملكة.