أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر أغسطس 2025م، إذ شهد القطاع تسجيل 101 جمعية أهلية، و21 مؤسسة أهلية، و62 صندوقاً عائلياً في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة حتى نهاية شهر أغسطس 2025م 6587 منظمة، كما أصدر المركز 353 ترخيصاً لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، أشار المركز إلى ما أصدره حديثاً من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد؛ نظير تجاوزهم الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ أصدر المركز 17 إنذاراً بحق جمعيات أهلية، وإلغاء نتيجة انتخابات لجمعية أهلية، وإحالة جمعية أهلية للجهات الأمنية المختصة، وإصدار 92 إنذاراً بحق مؤسسات أهلية، والتعامل مع 36 بلاغاً لمخالفات التبرعات، وإحالة 28 كياناً للجهات المختصة.

وإذ يعلن المركز عن ذلك؛ فإنه يؤكد أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

وفي سياق آخر، أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من «جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن»، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف تمكين الكيانات غير الربحية وتعزيز دورها في تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق رضا الحجاج والمعتمرين.