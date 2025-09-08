استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال، نقل الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة الكويت، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، فيما حضره من الجانب الكويتي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومدير مكتب أمير دولة الكويت الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.