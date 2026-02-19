كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي انعقد أخيراً، أن مسؤولي المجلس أيدوا بالإجماع تقريبا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لكنهم ظلوا منقسمين إزاء الخطوات اللاحقة.



تكاليف الاقتراص



وأشار عدد من مسؤولي الفيدرالي إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر التضخم مرتفعا، بينما انقسم آخرون بخصوص ما إذا كان من الضروري إجراء المزيد من التخفيضات وموعد ذلك.



تقييم الاقتصاد



وأفاد المحضر الذي نُشر أمس، بأن جميع مسؤولي البنك المركزي الأمريكي تقريبا اتفقوا على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كوسيلة لتقييم وضع الاقتصاد بعد خفضها 75 نقطة أساس العام الماضي، بينما أيد اثنان فقط خفضها.