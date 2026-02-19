انتقد صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية في الصين، معتبراً أنها تُحدث هدراً داخلياً وتداعيات سلبية على شركائها التجاريين.



ميزة تنافسية



ودعا في بيان صادر عن المجلس التنفيذي للصندوق ضمن مشاورات «المادة الرابعة» السنوية، بكين إلى التحول نحو نموذج نمو قائم على الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد المفرط على الصادرات.



وبحسب البيان، رأى الصندوق أن ضعف سعر صرف اليوان منح الصادرات الصينية ميزة تنافسية، مقدراً أن العملة مقومة بأقل من قيمتها بنحو 16%.



قدرة ابتكارية



وأبقى «صندوق النقد الدولي» على توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين عند 4.5% هذا العام، لكنه حذر من مخاطر ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.



في المقابل، رفض ممثل الصين لدى الصندوق هذه الانتقادات، مؤكداً أن نمو الصادرات في 2025 يعود إلى التنافسية والقدرة الابتكارية للاقتصاد الصيني.