دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن صالح المحرمي (أبو زرعة) اليوم (الخميس)، أبناء عدن إلى التكاتف ونبذ الشائعات وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والوقوف صفًا واحدًا لحماية العاصمة المؤقتة عدن وصون مؤسسات الدولة.

وكتب أبو زرعة على حسابه في «إكس»: إلى أهلنا، أبناء عدن الأوفياء، سيبقى أمن عدن واستقرارها أولوية لا نقبل فيها المساومة أو التهاون، ولن نسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جر مدينتنا إلى الفوضى أو الصراعات العبثية دون أي انتقاص من المسار السياسي للجنوب وقضيته.

وأضاف: «نحن متطلعون إلى حوار جنوبي جنوبي ترعاه الرياض، وهي فرصة تاريخية نثمنها ونتمسك بها، ونشكر قيادة المملكة عليها»، مؤكداً دعمه الكامل للحكومة برئاسة الدكتور شايع الزنداني.

وأهاب أبو زرعة من الحكومة بكامل أعضائها تقديم ما يلمسه المواطن من خدمات وتحسين الأوضاع المعيشية، مبيناً أنهم سيتابعون ويقيمون الأداء بكل حرص وشفافية ومسؤولية.

وخاطب أبناء عدن بالقول: عدن أمانة في أعناقنا جميعًا، وحمايتها واجب وطني لا حياد عنه، مضيفاً: ثقتنا بالجميع بأنهم يدركون أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يعد منطلقًا للعمل الحكومي والمؤسسي وتوفير الخدمات بعيدًا عن التوجيه والاستغلال السياسي من أي طرف كان للإضرار بحياة الناس وزيادة معاناتهم، ودون الانتقاص من قضيتنا العادلة.