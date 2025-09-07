أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/‏‏ 3/‏‏ 1447هـ الموافق من 28/‏‏ 8 حتى 3/‏‏ 9/‏‏ 2025م، عن ضبط 20882 مخالفاً؛ منهم 12975 مخالفاً لنظام الإقامة، و4185 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3722 مخالفاً لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1244 شخصاً؛ 33% منهم يمنيو الجنسية، و66% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 20 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29571 وافداً مخالفاً؛ منهم 26779 رجلاً، و2792 امرأة، وتمت إحالة 22550 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2394 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10895 مخالفاً.وأكّدت وزارة الداخلية أنّ كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.