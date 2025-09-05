نجاح مهرجان الرمان والمنتجات الزراعية الخامس بسراة عبيدة

أكد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس علي بن سيف القحطاني، في حديثه لـ«عكاظ»، نجاح مهرجان الرمان والمنتجات الزراعية الخامس، الذي اختتم فعالياته اليوم وسط البلدة القديمة بمحافظة سراة عبيدة، بعد خمسة أيام من الأنشطة والبرامج.

وأوضح القحطاني أن حرص واهتمام فرع الوزارة في عسير انعكس إيجابًا على نجاح مختلف الفعاليات والمهرجانات الزراعية، التي تهدف إلى تسويق المنتجات المحلية وزيادة الوعي بأهميتها.

المهرجان، الذي دشنه وكيل محافظ سراة عبيدة ناصر القحطاني، شمل إلى جانب الرمان عددًا من الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المحافظة مثل التين والعنب والمشمش، ووزعت عبر 35 ركنًا مخصصًا للعرض. وأسهمت بلدية المحافظة في توفير الموقع ومتطلبات نجاح الحدث، فيما شارك متطوعون في التنظيم ضمن فرص تطوعية، ليحقق المهرجان أهدافه في تسويق المنتجات ودعم استدامتها بما يخدم المستفيدين والمنتجين.