العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة

يكشف المؤتمر العالمي الخامس للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء ( Saudi Endo 2025) استخدامات الذكاء الاصطناعي في علاجات أمراض السكر والطرق الجديدة في مضخات البنكرياس وعلاجات السمنة، الذي ينطلق في الخبر بالمنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة، ويشارك فيه أطباء من داخل المملكة من قطاعات صحية وعسكرية عدة، ومن خارج المملكة خليجياً وعربياً ودولياً، الى جانب جامعات سعودية عدة.

ويناقش المؤتمر أحدث ما توصل له العلم في علاج وتشخيص السكر، إلى جانب عرض الأجهزة الجديدة لمرض السكر من النوع الأول والثاني، إذ سيتم كذلك مناقشة أمراض السمنة بالتوازي مع مؤتمر سيكون بالرياض، وسيكون هناك بث ومناقشات مباشرة -عن بعد- يشارك فيه أبرز الجراحين، وستتم المقارنة بين الجراحة وبين العلاجات الطبية الموجودة وما توصل إليه العلم من أدوية، لعلاجات مضاعفات السكر والسمنة.

وذكر المشرف العام على المؤتمر رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي: «إن تنظيم هذا الحدث العالمي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية لتعزيز الوعي الصحي والبحث العلمي المتعلق بأمراض السكر والغدد الصماء»، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من أمراض السكر والغدد الصماء، لاسيما أنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً لتوعية المجتمع بأهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.