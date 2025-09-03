اقترحت هيئة النقل مشروعاً جديداً حول ضوابط تنظم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً بالعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة و المطار، وشددت الضوابط على السائقين تشغيل عداد احتساب الأجرة مع بدء الرحلة مع وضع عبارة تؤكد أن عدم تشغيل العداد يجعل الرحلة مجانية، وربط الخدمة بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة، والاهتمام بنظافة السيارة ومظهرها، والالتزام بالزي الرسمي وحسن التعاملو من الضوابط المقترحة أن تكون السيارة حديثة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها في النشاط، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات من سنة الصنع، وأن تكون السيارة مسجلة «أجرة» وفق نظام المرور، وأن تتمتع برخصة سير سارية المفعول، إضافة إلى اجتياز الفحص الدوري بانتظام وأن تكون مجهزة وفق متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وتحمل هوية خارجية بلون محدد مع ملصقات توضيحية لمقدم الخدمة، إلى جانب التأمين على السيارة لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب.و يتعين على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة، وتصدر لمدة عام واحد فقط. ويجوز إحلال أو استبدال السيارة الحاصلة على بطاقة التشغيل لمرة واحدة،و أكد المشروع على ضرورة حصول السائق على بطاقة سائق مهني، ورخصة قيادة أجرة عامة، وخلو صحيفة السوابق، إضافة إلى اجتياز شهادة الكفاءة المهنية. وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة وترتبط صلاحيتها بصلاحية بطاقة التشغيل ورخصة القيادة.ومن الضوابط المقترحة لا يجوز للسائق قيادة سيارة الأجرة بعد انتهاء صلاحية البطاقة، مع إتاحة تقديم طلب تجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها مقابل غرامة ويمكن إلغاء البطاقة بناءً على طلب مقدم الخدمة بعد استيفاء المستحقات المالية.وحدد المشروع نطاقاً تشغيلياً لنشاط الأجرة العامة داخل المدينة محل الترخيص، مع إمكانية نقل الركاب إلى مدن ومحافظات أخرى، بينما يُسمح لمركبات الأجرة المصرح لها من المطار بنقل الركاب إلى مختلف المدن والمحافظات دون العودة فارغة إلى المطار.و على السائقين الالتزام بعدد من الضوابط، منها تشغيل عداد احتساب الأجرة مع بدء الرحلة، مع وضع عبارة تؤكد أن عدم تشغيل العداد يجعل الرحلة مجانية، وربط الخدمة بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة، والاهتمام بنظافة السيارة ومظهرها، والالتزام بالزي الرسمي وحسن التعاملومنحت الضوابط السائقين حق الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات محددة، مثل تجاوز عدد الركاب الطاقة الاستيعابية للسيارة، أو رفض الركاب ربط أحزمة الأمان، أو التدخين داخل السيارة، أو العبث بالتجهيزات الداخلية، إضافة إلى الحالات التي يظهر فيها سلوك عدواني أو غير سوي من الركاب.