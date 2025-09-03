تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) في العاصمة البريطانية لندن، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، ويضم المعرض عدداً من روّاد الصناعات العسكرية والأمنية من مختلف أنحاء العالم، ليتيح منصة لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات الصناعات العسكرية.

ويشارك ضمن الجناح السعودي، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، جهات عدة من القطاعين العام والخاص.

وتجسد مشاركة الجناح السعودي، في معرض «DSEI 2025»، ريادة المملكة في بناء وتطوير قطاع صناعات عسكرية قوي ومنظم، يرتكز على أطر تشريعية ولوائح محكمة، بما يدعم جهود التوطين والتمكين والازدهار لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى دعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات العالمية النوعية، ونقل وتوطين التقنية مع استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 نحو توطين الصناعات العسكرية.

وتهدف مشاركة الجناح السعودي في المعرض، إلى استقبال المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، وتسليط الضوء على أبرز القدرات العسكرية، وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية من خلال تنظيمها لمشاركة الجناح السعودي في المعرض، إلى إبراز التقدم الذي أحرزته المملكة، في بناء قاعدة صناعية دفاعية متينة ومستدامة، والتعريف بالجهود المبذولة لتمكين الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي، كما تستعرض الهيئة خلال المعرض، مهامها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات، ورحلة المستثمر والحوافز المقدمة له مما يسهم في جذب الاستثمار في القطاع.

وتأتي مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI 2025»، ضمن جهود الهيئة لرفع الجاهزية الوطنية، وتطوير القدرات الصناعية العسكرية، بهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول عام 2030، وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني.