سلمان بن سلطان يطّلع على الجهود والمبادرات لتعزيز الصحة العامة

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، المدير التنفيذي لفرع القطاع الغربي بهيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتور سري بن إبراهيم عسيري والوفد المرافق له.

واطّلع في مستهل اللقاء على أهداف الهيئة، والجهود والمبادرات التي تنفذها في مجالات تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، إضافةً إلى برامج التوعية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرات برنامج التحول الصحي الرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وخلال اللقاء، أكد أمير منطقة المدينة المنورة أهمية الأدوار المحورية التي تضطلع بها الهيئة في تعزيز مستوى الوعي الصحي ووقاية المجتمع من المخاطر والأوبئة، مؤكّداً دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الصحة العامة في المدينة المنورة ومحافظاتها كافة.

من جهته، قدّم المدير التنفيذي لفرع القطاع الغربي بهيئة الصحة العامة «وقاية» شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على ما يلقاه قطاع الصحة العامة من اهتمام ورعاية، مؤكّداً أن الهيئة تعمل على تكثيف برامجها ومبادراتها في المنطقة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يضمن تعزيز الوقاية ورفع مستوى الصحة العامة.