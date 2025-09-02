يؤكد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر القادم، الدور المحوري للسعودية في رسم التنمية المستدامة على مستوى العالم، وتأثيرها الكبير في معالجة التحديات، والإسهام الفاعل في رخاء واستقرار الشعوب كافة. ويمثّل المؤتمر الجامع، الذي يُقام تحت شعار مفتاح الازدهار بمشاركة مئات من صناع القرار وخبراء الاقتصاد والمال والاستثمار، منصةً كبرى تضع العاصمة الرياض في قلب العالم، خصوصاً أن النسخ السابقة من المؤتمر أسهمت في وضع تصورات مهمة تنطلق منها النسخة الجديدة لتحقيق الغايات اعتماداً على الفرص الاستثمارية الواسعة في المملكة بمختلف قطاعاتها.وتشهد أروقة المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات، التي تتناول موضوعات عدة، منها تأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات الإنتاج والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.ويترقّب خبراء الاستثمار والأعمال، أن يثمر المؤتمر عبر جلساته الحوارية عن تحويل كل الرؤى والتوصيات إلى إستراتيجيات تشكل مستقبل الاستثمار في العالم.