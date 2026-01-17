كشفت وزارة التعليم أن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني يتضمن 3 إجازات متنوعة بإجمالي 28 يوماً، بغرض خلق توازن مثالي بين الانضباط الدراسي وفترات الاستراحة.

ويتضمن التقويم الدراسي للفصل الثاني 4 إجازات رسمية:

الأولى في الخامس من شهر رمضان، وهي إجازة يوم التأسيس، والثانية إجازة عيد الفطر التي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من رمضان.

والثالثة إجازة عيد الأضحى، وتبدأ بنهاية دوام الخميس الرابع من شهر ذي الحجة وتستمر لمدة 10 أيام، عدا إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، إذ ستبدأ إجازة عيد الأضحى لديهم بنهاية دوام الخميس الـ27 من شهر ذي القعدة.

وستكون إجازة نهاية العام الدراسي (الإجازة الصيفية) بنهاية دوام الخميس العاشر من شهر محرم لعام 1448، فيما ستبدأ الإجازة الصيفية للإدارات الأربع المستثناة بنهاية دوام يوم الـ17 من شهر محرم.

يشار إلى أن الطلاب والطالبات سيدرسون خلال شهر رمضان 11 يوماً فقط.