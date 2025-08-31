المملكة تُسهم في إحباط محاولة تهريب 89,760 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بالإمارات
صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدّمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحبطت السلطات الإماراتية محاولة تهريب 89,760 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة كماليات ملابس (إكسسوارات).

وأكد المتحدث الأمني أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها والدول الشقيقة والصديقة بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها.

أمير نجران يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية ويستعرض مشروعات المنظومة بالمنطقة
700 ألف طالب وطالبة يرسمون ملامح المستقبل في مدارس جدة
