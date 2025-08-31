أزمة النقل المدرسي تعصف بـ«مجمعة» بيشة

شكا عدد من أولياء الأمور بقرية المجمعة التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة، من حرمان أبنائهم وبناتهم من النقل المدرسي منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد، ما جعلهم يتولون إيصالهم للمدارس الابتدائية والمتوسطة والطفولة المبكرة (بنات)، وابتدائية المجمعة (بنين).

وشرح عدد من أولياء الأمور لـ«عكاظ»، حجم المعاناة، قائلين: منذ أيام عدة لا تتوفر وسيلة نقل لأبنائنا وبناتنا، وعددهم تجاوز 100 طالب وطالبة يدرسون جميعهم في ابتدائية المجمعة (بنات وبنين) والمتوسطة والطفولة المبكرة (بنات)؛ ما اضطرنا لإيصالهم للمدرسة، وأحياناً الغياب حال تعذر إيصالهم بسبب المشاغل. وأشار أولياء الأمور إلى أنهم خاطبوا الجهات المعنية بالمحافظة دون جدوى أو حلول تذكر حتى الآن.

وناشد الآباء المسؤولين في وزارة التعليم وكذلك شركة النقل بضرورة الوقوف على معاناتهم وإيجاد الحلول العاجلة حتى يتمكن أبناؤهم من مواصلة تعليمهم، وتوفير وسيلة نقل لهم أسوة بالقرى المجاورة، مطالبين بتعويضهم، خصوصاً أنهم استوفوا شروط النقل، إلا أن الجهات المسؤولة خالفت وعدها، علماً أن الجميع سدد الرسوم الصادرة، إلا أن ذلك لم يشفع لهم بعد مرور الأسبوع الأول وعدم توفير الباصات، واختتموا: «نحن في الأسبوع الثاني مما يضطرنا إلى غياب أبنائنا وبناتنا ومخالفة أنظمة الوزارة».