مع عودة المدارس.. «سلامة النقل» تنصح بالالتزام الصارم بأنظمة المرور

مع بداية موسم العودة إلى المدارس، شدّد المركز الوطني لسلامة النقل على ضرورة مضاعفة الاهتمام بسلامة الطلاب أثناء تنقّلهم من وإلى مدارسهم، في ظل إحصاءات عالمية «منظمة الصحة العالمية» تكشف وفاة أكثر من 500 طفل يومياً وإصابة الآلاف كل يوم في حوادث سير، ما يجعل هذه القضية أحد أخطر التحديات التي تواجه الأسر والمجتمعات.وفي المملكة، حيث تشهد الشوارع كثافة مرورية ملحوظة عند بدء الدوام المدرسي وانتهائه، دعا المركز الوطني لسلامة النقل إلى الالتزام الصارم بأنظمة المرور، مؤكّداً أن توقف السائقين التام عند الحافلات المدرسية، واحترام ممرات المشاة، والالتزام بالسرعات المحددة قرب المدارس، هي إجراءات بسيطة لكنها تصنع الفارق بين بداية آمنة أو مأساوية.وشدّد المركز الوطني لسلامة النقل على دور الأسرة في ترسيخ ثقافة السلامة لدى أبنائها، بدءاً من الانتظار في نقاط التجمع المخصصة، وربط حزام الأمان داخل المركبة، وتجنّب عبور الطرق المزدحمة دون إشراف، مبيناً أن التوعية اليومية أكثر فاعلية من أي حملات موسمية. وفي السياق ذاته، حث إدارات المدارس على جعل التثقيف المروري جزءاً من برامجها التربوية، وتدريب الطلاب منذ أعمار مبكرة على السلوكيات الصحيحة داخل وخارج المدرسة.وأكد المركز الوطني لسلامة النقل أن سلامة الطالب مسؤولية جماعية، تبدأ من وعي السائق الفردي، وتمتد إلى الأسرة والمدرسة، وتتكامل مع الجهات التنظيمية والرقابية. ومع كل عام دراسي جديد، تتجدد هذه المسؤولية بأبعادها الوطنية والإنسانية، تحت شعار واضح: بدايتك بسلامة.