«الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب

حققت وزارة الداخلية، جائزة أفضل فيلم توعوي بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم عمل أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)» لعام 2025 في المسابقة الدورية للأفلام التوعوية والتثقيفية، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، خلال أعمال المؤتمر العربي الـ(20) لرؤساء الحماية المدنية في جمهورية العراق.

وسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجائزة لمدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.

وتهدف المسابقة، إلى الابتكار والتنافس وإنتاج محتويات مرئية لتقديم رسائل توعوية وتثقيفية في مجالات الحماية المدنية.