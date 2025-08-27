دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة الجوف عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين إلى الابتعاد عن مواقع الرش الجوي والحذر من المبيدات وعمليات المكافحة.وأوضح المركز أن أعمال الرش ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر القادم حتى يوم 11 من الشهر ذاته، مبينًا أن الرش يشمل مواقع في سكاكا ومحافظات: دومة الجندل، طبرجل، والقريات.