سعود بن عبدالله بن جلوي يُهنئ تعليم جدة بتصدر نتائج الاختبار الوطني «نافس»

هنأ محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، على تصدرهم نتائج الاختبار الوطني «نافس 1446»، على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، مثمناً جهودهم، ومؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جودة المخرجات التعليمية وفاعلية العمل المؤسسي.

وتصدّر تعليم جدة إدارات التعليم على مستوى المملكة في نتائج «نافس»، بعد أن حقق طلبته مراكز متقدمة في مختلف المراحل الدراسية، ليواصل مسيرة التميز في تحسين نواتج التعلّم ورفع الكفاءة التعليمية.

من جانبها، قدّمت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي شكرها لمحافظ جدة على دعمه المستمر لقطاع التعليم بالمحافظة، كما هنأت مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات وأسرهم، على هذا التميز، مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي وجهود مخلصة، بدعم القيادة ومتابعة وزارة التعليم.

وأشارت إلى أن النتائج تعكس نجاح خطط الوزارة في تطوير منظومة التعليم، مفيدةً أن تجربة «نافس» تمثل أداة فاعلة لضبط جودة التعليم، وتعزيز التنافسية والتحفيز بين المؤسسات التعليمية.

يُذكر أن نتائج الاختبار أظهرت تفوق طلبة جدة في مختلف المراحل، إذ حقق الصف السادس الابتدائي المركز الأول في القراءة والرياضيات، والثاني في العلوم، فيما نال الصف الثالث الابتدائي المركز الثاني في الرياضيات والقراءة، كما تميّز طلبة الصف الثالث المتوسط بتحقيق المركز الأول في القراءة والرياضيات والعلوم، لترسخ جدة مكانتها في صدارة إدارات التعليم على مستوى المملكة.